Магнитогорский «Металлург» проиграл в первом матче плей-офф Кубка Гагарина

Южноуральцы уступили «Барысу» со счетом 2:3

Сегодня, 1 марта, хоккеисты Магнитогорского «Металлурга» провели первый матч плей-офф Кубка Гагарина. Южноуральцы уступили «Барысу» со счетом 2:3, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».



Первый период прошел в упорной борьбе между командами. В начале второго периода казахстанская команда смогла открыть счет. Магнитогорцы пошли вперед, стараясь сравнять счет, но не смогли реализовывать свои моменты.



Заключительный период был богат на заброшенные шайбы. Сначала «Барыс» в результате контратаки забросил вторую шайбу. За 12 минут до конца Магнитка отыграла одну шайбу. Спустя пару минут гости забросили третью шайбу. Однако южноуральцы снова сократили отставание до одной шайбы. Но сравнять счет в матче «Металлург» так и не смог.



«Барыс» повел в серии 1:0. Для выхода в 1/4 финала необходимо одержать четыре победы. Следующий поединок команды проведут 3 марта в Магнитогорске. Начало в 19:00.

