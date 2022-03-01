Сегодня, 1 марта, хоккеисты Магнитогорского «Металлурга» провели первый матч плей-офф Кубка Гагарина. Южноуральцы уступили «Барысу» со счетом 2:3, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
Первый период прошел в упорной борьбе между командами. В начале второго периода казахстанская команда смогла открыть счет. Магнитогорцы пошли вперед, стараясь сравнять счет, но не смогли реализовывать свои моменты.
Заключительный период был богат на заброшенные шайбы. Сначала «Барыс» в результате контратаки забросил вторую шайбу. За 12 минут до конца Магнитка отыграла одну шайбу. Спустя пару минут гости забросили третью шайбу. Однако южноуральцы снова сократили отставание до одной шайбы. Но сравнять счет в матче «Металлург» так и не смог.
«Барыс» повел в серии 1:0. Для выхода в 1/4 финала необходимо одержать четыре победы. Следующий поединок команды проведут 3 марта в Магнитогорске. Начало в 19:00.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города