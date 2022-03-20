Сегодня, 20 марта, в Магнитогорске завершился один из самых ярких и зрелищных матчей плей‑офф Кубка Гагарина. «Металлург» и омский «Авангард» выдали сверхрезультативную игру, в которой удача была на стороне гостей. Магнитогорский клуб на своей площадке уступил со счетом 5:7. Южноуральцы проигрывают в серии до четырех побед 0-2, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
Как и в предыдущем матче, гости первыми открыли счет. В середине первого периода Джош Карри восстановил равенство в счете. Однако спустя несколько минут «Авангард» вновь вышел вперед и под конец периода увеличил преимущество до трех шайб.
Во второй двадцатиминутке «Металлург» сотворил казалось бы невозможное, сократив отставание до минимума. За один период магнитогорцы пропустили две и забросили четыре шайбы! Дубль сделал Никита Коростелёв, также отличились Брендэн Лайпсик и Максим Карпов.
В третьем периоде южноуральцы пошли на штурм, однако гости надежно и грамотно сыграли в обороне. В самой концовке «Авангард» поразил пустые ворота и поставил точку в матче — 5:7.
«Металлург» проигрывает в серии 0-2. Следующие два поединка пройдут 22 и 24 марта в подмосковной Балашихе.
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