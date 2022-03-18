Магнитогорский «Металлург» проиграл «Авангарду» в первом матче серии плей‑офф Кубка Гагарина

Южноуральский клуб на своей площадке уступил с разгромным счетом — 1:8

Сегодня, 18 марта, магнитогорский «Металлург» стартовал во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина. Южноуральские хоккеисты на своем льду уступили с разгромным счетом омскому «Авангарду» — 1:8. Единственную шайбу в составе «Магнитки» забросил Брендэн Лайпсик, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».



Матч стартовал со штрафа. На 11-й секунде Джош Карри за атаку в область головы против Дамира Шарипзянова получил матч-штраф. Таким образом, на 71-й секунде матча гости сделали счет 1:0 в свою пользу. Через несколько минут, при игре «четыре на четыре» «Авангард» забросил вторую шайбу — 0:2. Под конец первого периода гости забросили еще две шайбы.



Во втором периоде южноуральцы получили большинство и реализовали его. Брендэн Лайпсик стрельнул в ближний угол без шансов для Грубеца — 1:4. Однако, магнитогорцы больше не смогли возродиться, и гости этим пользовались. «Авангард» продолжал забивать и дальше. По итогу южноуральский клуб на своей площадке уступил со счетом 1:8.



Следующий поединок команды проведут в Магнитогорске 20 марта. Начало в 16.30 по челябинскому времени. Для выхода в 1/4 финала необходимо одержать четыре победы.

