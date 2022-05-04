Форварды Егор Коробкин и Денис Зернов подписали с магнитогорским клубом «Металлург» новые контракты до конца сезона-2023/2024. Оба игрока воспитанники южноуральской школы хоккея, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
Егор Коробкин — уроженец Магнитогорска и воспитанник «Металлурга». Нападающий прошел всю вертикаль от детской школы до основы. Всю профессиональную карьеру Егор провел в командах системы «Металлурга». В минувшем сезоне на счету Егора 37 игр: 22 в регулярном чемпионате, 12 — в плей-офф. По ходу «регулярки» форвард набрал 4 (2+2) очка, в плей-офф на счету Егора Коробкина 3 (1+2) балла, показатель полезности «+5».
Денис Зернов — воспитанник южноуральской школы хоккея. В магнитогорскую команду форвард перешел в результате обмена с омским «Авангардом» перед началом сезона 2021/22. В минувшем игровом году на счету Дениса Зернова 68 встреч, 20 (11+9) очков в регулярном чемпионате и 9 (8+1) в плей-офф.
Напомним, что ранее форвард Максим Шабанов и защитник Илья Карпухин подписали с челябинским клубом «Трактор» новое двустороннее соглашение до конца сезона-2023/2024.
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