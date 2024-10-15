Магнитогорский «Металлург» потерпел третье поражение подряд в баскетбольной Суперлиге

Южноуральская команда не справилась на домашней площадке с дублем столичного ЦСКА — 65:76

Баскетболисты магнитогорского «Металлурга» не смогли одержать свою первую победу в Суперлиге. Сегодня, 15 октября, южноуральская команда не своей площадке уступила дублирующему составу московского ЦСКА со счетом 65:76. Ключевым стал третий отрезок матча, который игроки «Металлурга» проиграли 6:23, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Дебютантам Суперлиги пока приходится очень непросто в играх со старожилами турнира. Но первые два поражения «Металлург» потерпел от действительно сильных соперников. Дальневосточное «Динамо» и БК «Иркут» (чуть в меньшей степени) эксперты называют одними из фаворитов Лиги. В сегодняшнем поединке с дублем столичного ЦСКА болельщики магнитогорского клуба вправе были ожидать победы. Но этого не случилось.

Хотя большую часть матча «Металлург» играл ничуть не хуже соперника. Уже в стартовом отрезке подопечные Максима Синельникова начали здорово: дважды подряд забил «трешку» Павел Кольцов. Он же продолжал солировать в первом периоде и дальше, набрав 11 очков. Кстати, затем он «потух», потерявшись на площадке. С минимальным перевесом в счете (22:24) гости выиграли первый период.

Равным получилась и вторая четверть, которая завершилась со счетом 20:20. В ней хозяева площадки долгое время вынуждены были находиться в роли догоняющих. Тем не менее, шла упорная и зрелищная игра с одинаковыми шансами на успех.

Все изменилось в третьем отрезке матча. Трудно объяснить, что произошло с игроками магнитогорского клуба. Тренерскому штабу предстоит серьезно поработать и проанализировать ошибки своих подопечных. «Металлург» проиграл его со счетом 6:23! То есть за 10 минут игры «сталевары» умудрились лишь 3 раза поразить кольцо соперника. У них не получалось ровным счетом ничего: ни игра в защите, ни на подборе, ни в реализации бросков.

В итоге 48:67 перед заключительной четвертью... Отыграть такое отставание практически невозможно. Тем не менее, шанс на спасение у «Металлурга» был. Игроки, получив тренерскую установку, стали высоко прессинговать соперника. И это принесло плоды. Хозяева заставили гостей ошибаться, терять мяч в простых ситуациях. В какой-то момент они сократили разрыв в счете до 14 очков.

Увы, играть в таком энергозатратном режиме долгое время не получилось. Армейцы довели матч до победы, а «Металлург» вынужден был капитулировать. Один неудачно проведенный период перечеркнул все их надежды на благополучный исход матча.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 15 октября. «Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА-2 (Москва) — 65:76 (22:24, 20:20, 6:23, 17:9).

«Металлург»: Кольцов (13), Ремизов (12), Скрынник (12), Куликов (12), Карванен (6), Сарафанкин (5), Венников (5), Коуплэнд, Юрков, Лисовский, Колбин, Фещенко.

ЦСКА-2: Ширинкин (14), Зайцев (13), Гафуров (10), Копанцев (9), Евсеев (7), Ермаков (6), Абрамов (6), Ильвовский (4), Пронин (3), Печкин (2), Лавренов (2), Садиков.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Вадим Ширинкин (ЦСКА-2)

У армейцев ровно сыграла вся команда, выделим самого результативного игрока матча. Реализовал 5/13 бросков с игры.

Григорий Скрынник («Металлург»)

Провел не так много времени на площадке — чуть менее 20 минут, но успел набрать 12 очков при 100%-ной реализации бросков, а еще сделал 6 подборов.

Иван Зайцев (ЦСКА-2)

Действовал старательно и полезно. Набрал 13 очков, сделал 5 подборов. Весьма достойно.

Отчаиваться рано, это только старт сезона. Тем более что нельзя сказать, что в проигранных матчах «Металлург» выглядел безнадежно. Магнитогорскому клубу не хватает пока игровой дисциплины. А, может быть, и опыта игры на таком высоком уровне.

Следующий матч команда сыграет также на своей площадке. Причем, проведет его с еще одним неудачником стартовавшего сезона — БК «Тамбов» также потерпел три поражения в трех поединках. Игра между ними состоится 18 октября во Дворце спорта им. Романаза.

Фото: пресс-служба БК «Металлург» Магнитогорск.

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).