Сегодня, 23 марта, магнитогорский «Металлург» одержал первую победу во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина над омским «Авангардом» — 5:2 и сократил счет в серии до четырех побед 1-2. Одним из героев матча стал нападающий гостей Николай Голдобин забросивший три шайбы в ворота соперника, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
Также как и в двух предыдущих матчах, «Авангард» первым забрасывает шайбу. Но Николай Голдобин великолепным броском сравнивает счет. А под конец второй двадцатиминутки Андрей Чибисов реализовал большинство и вывел «Металлург» вперед.
В заключительном отрезке все тот же Голдобин увеличивает преимущество «Магнитки» до двух шайб. Хозяева смогли сократить отставание до минимума. Однако Николай Голдобин обокрал оборону «Авангарда» и сделал хет-трик! В концовке встречи Анатолий Никонцев отправил шайбу в пустые ворота и поставил точку в этой встрече.
«Магнитка» сократила отставание в серии 1-2. Послезавтра, 24 марта, в Уфе состоится четвертый матч в серии до четырех побед.
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