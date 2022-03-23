Магнитогорский «Металлург» одержал первую победу над «Авангардом» в Кубке Гагарина

Героем матча стал форвард южноуральцев Николай Голдобин, оформивший «хет-трик»

Сегодня, 23 марта, магнитогорский «Металлург» одержал первую победу во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина над омским «Авангардом» — 5:2 и сократил счет в серии до четырех побед 1-2. Одним из героев матча стал нападающий гостей Николай Голдобин забросивший три шайбы в ворота соперника, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».



Также как и в двух предыдущих матчах, «Авангард» первым забрасывает шайбу. Но Николай Голдобин великолепным броском сравнивает счет. А под конец второй двадцатиминутки Андрей Чибисов реализовал большинство и вывел «Металлург» вперед.



В заключительном отрезке все тот же Голдобин увеличивает преимущество «Магнитки» до двух шайб. Хозяева смогли сократить отставание до минимума. Однако Николай Голдобин обокрал оборону «Авангарда» и сделал хет-трик! В концовке встречи Анатолий Никонцев отправил шайбу в пустые ворота и поставил точку в этой встрече.



«Магнитка» сократила отставание в серии 1-2. Послезавтра, 24 марта, в Уфе состоится четвертый матч в серии до четырех побед.

