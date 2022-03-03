Сегодня, 3 марта, магнитогорский «Металлург» одержал крупную победу во втором матче плей-офф Кубка Гагарина против «Барыса». Южноуральцы выиграли со счетом 6:2 и сравняли счет в серии 1-1, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
Первый период прошел в упорной борьбе между командами. «Металлург» заработал удаление в начале матча. Гости воспользовался шансом и забросил первую шайбу в матче. Спустя несколько минут Андрей Чибисов сравнят счет. Вскоре Григорий Дронов вывел магнитогорцев вперед.
Во втором и третьем периоде Магнитка смогла забросить четыре шайбы. Сначала дубль в большенстве сделал Андрей Чибисов. Также отличились Филипп Майе, Брендэн Лайпсик и Джош Карри. Под конец матча «Барыс» отыграл одну шайбу. Если бы не надежная игра голкипера южноуральцев Василия Кошечкина, казахи смогли бы забросить больше шайб.
«Металлург» сравнял счет в серии 1-1. Следующий поединок команды проведут в Казахстане 5 марта. Начало в 20:30 по челябинскому времени.
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