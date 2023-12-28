Руководство хоккейного клуба «Металлург» из Магнитогорска приняло решение расторгнуть контракт с голкипером Артемом Загидулиным. Вратарь подписал новое соглашение до 30 апреля 2024 года с «Нефтехимиком» из Нижнекамска, сообщает пресс-служба КХЛ.
Контракт с Артемом Загидулиным расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Хоккеист является местным воспитанником. В текущем сезоне Артем Загидулин провел 22 матча за «Металлург», в которых одержал 12 побед с процентом отраженных бросков 91,2% и коэффициентом надежности 2.29. Всего в КХЛ на счету 28‑летнего вратаря 70 матчей с процентом отраженных бросков 91,6%.
«Решение о расставании с Артемом получилось сложным. По ходу сезона успешно показал себя Илья Набоков, а с приходом Никиты Подскребалина в „Металлурге“ стало пять вратарей: Илья Набоков, Артем Загидулин, Александр Судницин, Никита Подскребалин и Александр Смолин из ближайшего резерва. Оценив все варианты, мы пришли к итоговому решению», — рассказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.
Добавим, что ранее состав «сталеваров» пополнил 25-летний голкипер, воспитанник челябинского хоккея Никита Подскребалин. Он перешел в «Металлург» в рамках обмена с челябинским «Трактором». Новичком «черно-белых» стал защитник Григорий Дронов.
Кроме того, в КХЛ состоялся крупный трехсторонний обмен, в результате которого магнитогорский клуб «Металлург» пополнил форвард Игорь Гераськин, а в казанский «Ак Барс» отправился нападающий Семен Кошелев. Третьей командой обмена стал «Авангард». В Омск поехал форвард казанцев Дамир Жафяров.
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