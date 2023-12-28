Магнитогорский клуб «Металлург» расторг соглашение с голкипером Артемом Загидулиным

Вратарь продолжит карьеру в нижнекамском «Нефтехимике»

«Решение о расставании с Артемом получилось сложным. По ходу сезона успешно показал себя Илья Набоков, а с приходом Никиты Подскребалина в „Металлурге“ стало пять вратарей: Илья Набоков, Артем Загидулин, Александр Судницин, Никита Подскребалин и Александр Смолин из ближайшего резерва. Оценив все варианты, мы пришли к итоговому решению»,

— рассказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.