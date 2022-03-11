Магнитогорский хоккейный клуб «Стальные Лисы» с победы стартовал в Кубке Харламова

В первом матче плей‑офф южноуральцы обыграли «Локо‑76» со счетом 6:2

Магнитогорский клуб «Стальные Лисы» стартовал в серии 1/8 финала плей-офф Кубка Харламова с победы над «Локо-76» со счетом 6:2. Накануне поединка команде вручили Кубок победителя Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба ХК «Стальные Лисы».



«Стальные Лисы» стали победителями Восточной конференции, набрав 104 очка в 64 матчах. Команда лидировала большую часть регулярного чемпионата и стала первым участником плей-офф сезона 2021/2022. Отметим, что магнитогорцы — обладатели Кубка Харламова первого сезона МХЛ (2009/2010), а также серебряные (2010/2011) и бронзовые (2011/2012) призеры.



В церемонии вручения Кубка приняли участие вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов и капитан «Лисов» Егор Пензин. Трофей по традиции забрал талисман Тимоша.



Первый матч выдался результативным и завершился победой «Стальных Лис» в основное время. К 12-й минуте магнитогорцы уже вели со счетом 3:0. Во втором периоде «Локо 76» перевел игру в зону магнитогорцев и сумел до минимума сократить свое отставание в счете. Однако большего магнитогорцы в этой встрече сопернику сделать не позволили. Ударным для «Лис» получился третий игровой отрезок в плане реализации численного преимущества. По итогу победу одержали «Стальные Лисы» со счетом 6:2.



Сегодня, в 17:00 по магнитогорскому времени, «Лисы» проведут второй матч серии против «Локо-76».

