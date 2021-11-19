Руководство хоккейного клуба «Металлург» из Магнитогорска приняло решение расторгнуть контракт с голкипером Артемом Загидулиным и подписать новое соглашение с защитником Михаилом Григорьевым, сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с Артемом Загидулиным расторгнут по обоюдному соглашению сторон, но права на игрока остаются у магнитогорской команды. Хоккеист является местным воспитанником, провел 48 матчей в КХЛ, в среднем отражая 91,8% бросков и пропуская 2,15 шайбы за игру. В нынешнем сезоне Загидулин сыграл три матча. Последнюю игру за «Металлург» он провел 6 ноября с «Северсталью» (2:5). Артем пропустил 3 шайбы и был заменен на 15-й минуте первого периода.
«Приняли решение о расторжении контракта по обоюдному соглашению сторон. Мы поговорили с Артемом — у него есть вариант выступления в Финляндии, мы понимаем его желание получать постоянную игровую практику, поэтому именно так у нас все и разрешилось. Права на игрока остаются у хоккейного клуба „Металлург“. Желаем Артему удачи на новом этапе карьеры», — рассказал первый вице-президент, директор ХК «Металлург» Сергей Ласьков.
В то же время «Металлург» заключил полноценный контракт с защитником Михаилом Григорьевым. Соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22. Ранее с Михаилом был оформлен просмотровый контракт. В Магнитогорске 30-летний хоккеист выступает под 5-м номером. За «Металлург» Михаил Григорьев уже сыграл две встречи, в среднем проведя на площадке 15 минут и 1 секунду.
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