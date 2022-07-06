Руководство магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» продлило контракт с форвардом Архипом Неколенко. Соглашение с 26-летним игроком будет действовать до конца сезона-2025/2026, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
Архип Неколенко является игроком «Металлурга» с сезона-2018/19. За четыре сезона в «Магнитке» форвард провел 215 игр и набрал 40 (12+28) очков. В прошлом сезоне Архип сыграл 42 игры и набрал 10 (3+7) баллов в регулярном чемпионате при показателе полезности «+2» и 8 (2+6) очков за 23 матча плей-офф при показателе полезности «+4».
Напомним, что магнитогорский «Металлург» возглавил рейтинг лучших хоккейных клубов Европы. По мнению Hockey Archives (Франция), южноуральская команда — лучшая по итогам сезона‑2021/2022.
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