Магнитогорский ХК «Металлург» на выезде сразится с нижегородским «Торпедо»

Это 32-я по счету встреча команд за всю их историю

Магнитогорские хоккеисты встретятся с Нижним Новгородом на выезде. Трансляцию матча можно будет увидеть на сайте 1obl. tv или на телеканале ОТВ.



Противник для «Металлурга» хорошо знакомый: в Континентальной хоккейной лиге команды встречались уже 31 раз начиная с 1990-х годов. 22 раза побеждала «Магнитка». Случались, однако, и поражения: в сезоне 2000/01 нижегородцы одержали верх со счетом 1:6, в сезоне 2013/14 — и вовсе выиграли «всухую», 0:5. Последняя встреча, осенью 2020 года, закончилась, впрочем, победой «Металлурга».

Добавим, старт матча — в 17:00 по московскому времени.