Магнитогорский боец выиграл у чемпиона мира по борьбе

Кирилл Ланьшин завоевал серебряную медаль на турнире по кудо

На чемпионате России по кудо в Москве приятный сюрприз преподнес магнитогорский боец Кирилл Ланьшин. Он впервые в своей карьере завоевал серебряную медаль национального чемпионата. На пути к финалу южноуралец преподнес сенсацию, выбив из турнира чемпиона мира по борьбе, сообщает телеканал ТВ‑ИН (Магнитогорск).

Состязания в Москве собрали 130 сильнейших бойцов страны. Отправились в столицу и спортсмены из Магнитогорска, однако завоевать медаль смог только один из них. Кирилл Ланьшин в упорной борьбе стал серебряным призером чемпионата России по кудо.

На турнире Кирилл Ланьшин провел четыре поединка, в трех из которых одержал победу. Причем в полуфинале ему противостоял очень сильный и опытный соперник, 32‑летний чемпион мира по борьбе Орифджон Бобохонов из Приморского края. Однако южноуралец не дрогнул и в дополнительное время вырвал победу у фаворита соревнований.

«В партере мы на равных боролись, а в стойке он был сильнее. Но все же я больше и чаще наносил удары. Кроме того, удалось сохранить силы на концовку поединка. За счет нее и удалось выиграть у соперника», — рассказал Кирилл Ланьшин журналистам по возвращении в Магнитогорск.

И все же упорный полуфинальный бой не мог не отразиться на решающем поединке. Магнитогорцу сложно было в финале противостоять Сергею Ефанову из Ярославской области. Наш земляк уступил, но стал серебряным призером в категории «230 единиц». На соревнованиях по кудо применяется система «коэффициентов силы», которые измеряются по следующим показателям: складываются рост и вес спортсмена — получается коэффициент силы.

Чемпионат России по кудо. Мужчины, коэффициент силы 230 единиц:

1. Сергей Ефанов (ЦФО, Ярославская область).

2. Кирилл Ланьшин (УрФО, Челябинская область).

3. Орифджон Бобохонов (ДФО, Приморский край).

Магнитогорский спортсмен теперь претендует на участие в чемпионате Евразии, который пройдет в Армении. По словам председателя Федерации кудо Челябинской области Павла Остапченко, тренерский штаб сборной России планирует провести учебно-тренировочные сборы с участием победителей чемпионата и Кубка страны. И если кто-то из лидеров национальной сборной получит травму, его место займет южноуральский спортсмен.