Новым главным тренером баскетбольного клуба «Металлург» назначен Артем Куринной. Местный воспитанник сам в прошлом выступал за южноуральскую команду, по окончании карьеры возглавлял студенческую сборную МГТУ им. Носова «Стальные сердца». В минувшем сезоне входил в тренерский штаб БК «Металлург», сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.
В 2015—2017 годах специалист возглавлял сборную МГТУ им. Носова «Стальные сердца». За этот период команда становилась победителем дивизиона «Урал — Поволжье», бронзовым призером Суперфинала АСБ 3×3, а также выходила в «Финал четырех» лиги Белова.
Также Артем Куринной является серебряным призером чемпионата Казахстана (2007), обладателем кубка Казахстана (2007), чемпионом и серебряным призером Суперлиги-Б в составе команды «Металлург-Университет».
Напомним, что накануне магнитогорский клуб завершил комплектование команды на сезон-2022/2023. Последними новичками «Металлурга» стали Ярослав Венников, Сергей Харитонов и Иван Фещенко.
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