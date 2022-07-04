Магнитогорцы завоевали медали Кубка России по гребному спорту

На соревнованиях в Казани южноуральцы завоевали три награды

В Центре гребных видов спорта города Казани прошел Кубок России по академической гребле, по итогам которого четыре спортсмена из спортклуба «Металлург-Магнитогорск» стали призерами соревнований. Эти соревнования являлись основным этапом отбора на первую спартакиаду Минспорта РФ, сообщает Федерация гребного спорта России.

Кубок России по академической гребле в Казани собрал представительный состав участников — более 300 спортсменов боролись не только за медали соревнований, но и за путевки на главный старт года — первую спартакиаду Минспорта РФ.

«Спартакиада пройдет в августе, а ее программа будет приближена к программе Олимпийских игр 2024 года. Для наших спортсменов это будет основной старт сезона», — заявил Олег Матыцин на заседании организационного комитета по подготовке и проведению спартакиады.

Завоевали путевки на эти представительные соревнования четыре воспитанника магнитогорского спортклуба «Металлург-Магнитогорск». В Казани им удалось завоевать три медали. Так, Татьяна Усцелемова стала победительницей Кубка России в женской одиночке на спринтерской дистанции 200 метров. Серебро в мужской парной двойке легкого веса завоевали Семен Кожевников и Дмитрий Носов. Наконец, Екатерина Курочкина с той же Татьяной Усцелемовой взяли бронзу в женской парной двойке.