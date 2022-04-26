Тренерский штаб сборной определил состав молодежной сборной России U20 для подготовки к турниру St. Petersburg Cup, который пройдет 5—8 мая в Санкт-Петербурге. В команду вызваны четыре игрока клуба МХЛ «Стальные лисы» из Магнитогорска, сообщает пресс-служба южноуральского клуба.
В состав молодежной сборной России вошли южноуральцы: вратарь Илья Набоков, защитник Богдан Крохалев и нападающие Никита Гребёнкин и Данила Юров. Все они защищают цвета магнитогорского клуба «Стальные лисы» и входят в систему ХК «Металлург». 4 мая молодежная сборная отправится в Санкт-Петербург, где с 5 по 8 мая сыграет на турнире St. Petersburg Cup. Участие в нем также примут национальная сборная России и сборная Белоруссии.
Напомним, что на турнире выступят и хоккеисты челябинского «Трактора». В составе национальной команды к St. Petrsburg Cup готовятся Никита Тертышный и Сергей Телегин.
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