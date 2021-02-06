Магнитогорские и челябинские баскетболисты проведут матчи на выезде

Игры пройдут в рамках Суперлиги-2

Сегодня, 6 февраля, челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» сразится с командой «Нефтехимик» из Тобольска. Этот матч пройдет для челябинских спортсменов на выезде — в ЦСМ «Центральный». Начало игры в 15:00 по челябинскому времени. Посмотреть трансляцию можно будет на YouTube, а также в социальной сети «ВКонтакте».

Также сегодня проведут выездной матч магнитогорские баскетболисты. Они сразятся с командой «Чебоксарские ястребы». Начало игры в 16:00 по челябинскому времени, посмотреть матч и поддержать любимую команду можно здесь.

Результаты обеих игр будут доступны на сайте 1obl.ru. Не пропустите!