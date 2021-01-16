Магнитогорские и челябинские баскетболисты по-разному начали 2021 год

«Металлург» на своей площадке обыграл БК «Тамбов», а «Челбаскет» дома уступил «МицуБАСКЕТ»

Южноуральские баскетболисты по-разному выступили в первых матчах 2021 года. Магнитогорский «Металлург» на своей площадке обыграл лидера Суперлиги-2 БК «Тамбов» 73:68, тогда как «Челбаскет» дома проиграл «МицуБАСКЕТ» 101:105. Обе встречи стартовали сегодня, 16 января, в 17:00 по челябинскому времени.

Первая четверть игры в Магнитогорске прошла в равной борьбе и закончилась победой хозяев — 21:20. Второй отрезок игры также завершился с преимуществом «Металлурга», который закончил его со счетом 18:16. В третьей четверти были сильнее баскетболисты «Тамбова», 20:16, однако последний отрезок вновь выиграли магнитогорцы — 18:12. Отметим, самыми результативными игроками в составе «Металлурга» стали Вадим Балякин, на счету которого 12 очков, а также Александр Курбатов и Андрей Лысенков, заработавшие по 11 баллов. После этой игры магнитогорские баскетболисты занимают четвертое место в общей таблице Суперлиги-2. На их счету 21 очко.

В параллельной встрече сошлись команды из нижней части таблицы — занимающий девятое место «Челбаскет» и липецкий «МицуБАСКЕТ», который расположился на 11-й строчке общей таблицы. Для того чтобы определить победителя, командам понадобилось дополнительное время. Первая четверть матча осталась за челябинцами, 24:21, однако два последующих отрезка выиграли гости — 24:21 и 27:18 соответственно. В концовке «Челбаскет» заработал 20 очков против 15 у гостей, что позволило перевести игру в овертайм. Первая четверть дополнительного времени закончилась с равным счетом 14:14, однако затем гости довели дело до победы, выиграв отрезок со счетом 8:4, а игру — со счетом 105:101. Отметим, лучшими игроками матча у «Челбаскета» стали Андрей Логинов, заработавший 25 очков, Егор Тиканов, в активе которого 17 результативных баллов, и Дмитрий Якунин, набравший 15 очков.

Свои следующие матчи команды из Челябинской области вновь проведут на домашних площадках. Причем клубы Южного Урала поменяются соперниками. В Магнитогорск в гости к «Металлургу» приедет «МицуБАСКЕТ», а «Тамбов» проведет матч против «Челбаскета» в Челябинске. Обе встречи состоятся во вторник, 19 января, в 18:00 и 19:00 по местному времени.