Магнитогорские футболисты стали победителями регионального турнира первенства России среди любителей

Команда «Мет-Маг» обеспечила себе первое место в III дивизионе зоны «Урал-Западная Сибирь»

Футбольный клуб «Мет-Маг» из Магнитогорска досрочно стал победителем первенства России в III дивизионе зоны «Урал-Западная Сибирь», вернув себе чемпионское звание спустя 17 лет. Победа над коркинским «Шахтером» позволила команде выиграть титул.

В 28-м туре магнитогорцы убедительно выиграли гостевой поединок в Коркино у местного «Шахтера» (4:0). Дважды отличился Артур Шайхисламов, еще по голу забили Владислав Шустов и Дмитрий Елфимов. Этот успех позволил команде досрочно стать победителем турнира в III дивизионе зоны «Урал-Западная Сибирь» среди любительских команд. В активе клуба 72 очка.

Отметим, что за 2 тура до окончания чемпионата второе место в турнирной таблице занимает «Ильпар» из города Ильинский (65 очков). На третьем месте идет «Металлург» из Аши (59 очков).