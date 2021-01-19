Магнитогорские дзюдоисты стали победителями первого этапа детской лиги «Триумф Energy»

Состязания прошли в минувшие выходные в Челябинске

Юные дзюдоисты из спортивной школы олимпийского резерва № 8 Магнитогорска стали победителями первого этапа детской лиги «Триумф Energy». Состязания, в которых приняли участи девять команд по девять человек, состоялись 16 января в Челябинске. Турнир проходил в формате «стенка на стенку». Участниками стали юноши до 15 лет.



Помимо магнитогорцев в состязаниях приняли участие юные дзюдоисты из Челябинска, Усть-Катава, Трехгорного, Копейска, Карабаша и Кунашака. Главным судьей состязаний стал арбитр олимпийской категории Александр Перевозников. Победой в Челябинске магнитогорцы завоевали право выступить на втором этапе, в соревнованиях Уральского федерального округа. Третьи места на турнире заняли команды Центра Дениса Ярцева и Усть-Катава.

«На пути к победе мы смогли победить СК „Лион“ со счетом 7:2, Центр дзюдо Дениса Ярцева, 7:2, и команду „Локомотив“, 5:4, в очень драматичном по накалу страстей финале»,— рассказал старший тренер магнитогорской СШОР № 8 Сергей Щербинин.

Детская лига дзюдо «Триумф Energy» объединяет спортсменов из России, Азии и Европы. В этом году планируется провести состязания в семи дивизионах по федеральным округам с участием 1 500 спортсменов из 70 команд.

«Основная наша задача — поднять культуру „боления“ в дзюдо. Проведение не только соревнований, но и развлекательной программы как для детей, так и для болельщиков. Именно к этому мы стремимся, чтобы отличаться от других»,— подчеркнул организатор суперфинала детской лиги дзюдо «Триумф Energy» Кирилл Денисов.

Напомним, в прошлом году победителем суперфинала лиги дзюдо «Триумф Energy» среди юношей 2006—2007 года рождения в Сочи стала команда «Родина» из Екатеринбурга, В финале уральцы со счетом 8:1 разгромили соперников из барнаульской КСШОР. Бронзовые медали достались дзюдоистам из новосибирского «Лидера».