Магнитогорские баскетболисты сыграют с соперниками из Ростова-на-Дону

Матч пройдет во Дворце спорта имени И. Ромазана в Магнитогорске

Сегодня, 30 января, магнитогорская баскетбольная команда «Металлург» сыграет с соперником «БАРС-РГЭУ» из Ростова-на-Дону в рамках чемпионата России, Мужская Суперлига-2. Матч пройдет во Дворце спорта имени И. Ромазана в Магнитогорске.

«В сезоне 2020/2021 команда „БАРС-РГЭУ“ одержала три победы и потерпела 11 поражений, забила 961 гол и пропустила 1140. „Металлург“ в этом сезоне выиграл 10 матчей и потерпел пять поражений»,— сообщили в пресс-службе магнитогорского баскетбольного клуба.

Жители Магнитогорска могут посетить матч лично, начало в 17:00 по челябинскому времени. Желающих посмотреть игру просят соблюдать масочный режим, избегать скопления перед входом на трибуны, а также занимать места с учетом соблюдения социальной дистанции.

Те, кто не сможет посетить игру лично, может посмотреть прямую трансляцию здесь, начало также в 17:00. Результаты игры будут доступны на нашем сайте.