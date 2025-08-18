Магнитогорские баскетболисты покорили Кубок Урала в Златоусте

Они выиграли турнир в трех категориях из четырех

В Златоусте подвели итоги Кубка Урала по баскетболу 3×3, собравшего команды из Челябинска, Екатеринбурга, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Уфы и Костаная. Три победы из четырех возможных одержали представители Магнитогорска, сообщает региональная Федерация баскетбола.

Кубок Урала по баскетболу 3×3 прошел среди юношей и девушек в двух возрастных категориях — среди команд не старше 19 и не старше 24 лет. Матчи состоялись на площадке у администрации мэрии Златоуста.

Турниры ознаменовались уверенной игрой баскетбольных команд из Магнитогорска. Особенно ярко и уверенно выступили девушки из этого города, завоевавшие золотые медали в турнирах U19 и U24.

«Девчонки молодцы, не проиграли ни одного матча. Команда U19, уступая в росте команде Екатеринбурга, дважды сумела обыграть ее! Девушки обеих возрастных групп боролись за каждый эпизод, за каждый мяч. Молодцы, гордимся ими!» — отметил тренер чемпионок Сергей Тюрин.

Проявили себя и гости из Казахстана. Так, команда «Тобол-Фарм» из Костаная выиграла турнир среди юношей U19. Что касается хозяев соревнований, то в их активе бронзовая медаль — третье место среди юношей U19 заняли парни из златоустовского «Уральца».

Организаторами турнира выступили Федерация баскетбола Челябинской области и администрация Златоустовского городского округа при поддержке губернатора Челябинской области и Фонда поддержки спорта.