В Магнитогорске на территории «Экологического парка» состоялся региональный этап отбора в Суперфинал АСБ 3×3. За путевки в Суперфинал сезона вели борьбу шесть мужских и пять женских команд, сообщает региональный Минспорт.
По итогам соревнований у юношей победителем стала команда No name (ЮУрГУ). Серебро досталось студентам УралГУФКа, третье место заняли представители Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова.
Команды этих же вузов также распределили между собой призовые места в турнире девушек. Победу в нем одержали баскетболистки из МГТУ им. Носова, в споре за путевку в Суперфинал АСБ 3×3 опередившие представительниц ЮУрГУ. Бронза досталась студенткам УралГУФКа.
Напомним, что в Челябинске пройдет турнир по баскетболу среди женских команд памяти Ю. Н. Перминова. Соревнования состоятся 3—5 сентября во Дворце пионеров и школьников.
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