Магнитогорская команда по настольному теннису стала победителем Всероссийской летней универсиады

Южный Урал на турнире представлял коллектив МГТУ имени Г. И. Носова

С 26 по 30 июня в городе Салавате прошли соревнования по настольному теннису в рамках VIII Всероссийской летней универсиады — 2022. Южный Урал на турнире представлял коллектив МГТУ имени Г. И. Носова. По итогам соревнований магнитогорская команда завоевала золотую и серебряную медали, сообщает региональный Минспорт.



В турнире по настольному теннису приняло участие 14 мужских и женских команд, представляющих 17 вузов из 16 регионов страны. Каждый вуз представляли по шесть спортсменов. За сборную МГТУ им. Г. И. Носова выступали Мария Тайлакова, Валерия Щербатых, Любовь Тэнцер, Денис Ивонин, Александр Тютрюмов, Данила Травин. Южноуральцы уверенно обыграли всех в своих группах и возглавили «посев» при жеребьевке плей-офф.



Женская сборная уральского вуза стала победителем турнира. В финальном матче теннисистки МГТУ им. Носова переиграли соперниц из РГУФКСМиТ. В финале мужского турнира магнитогорская команда уступила сборной краснодарского вуза (КГУФКСТ). В общекомандном зачете команда МГТУ имени Г. И. Носова стала победителем в рамках VIII Всероссийской летней универсиады 2022 года.



Напомним, что финальные старты VIII Всероссийской летней универсиады пройдут также еще по 11 видам спорта: бадминтону, боксу, дзюдо, легкой атлетике, плаванию, регби-7 (мужчины, женщины), самбо, спортивному ориентированию, спортивной борьбе (греко-римская), спортивной борьбе (вольная), тхэквондо (ВТФ) и шахматам. Соревнования пройдут в Ульяновске, Ессентуках, Грозном, Астрахани и Чебоксарах.

