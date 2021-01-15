Магнитогорск примет этап Кубка мира по сноуборду

Соревнования пройдут на территории курорта «Банное» в начале февраля

Элита мирового сноуборда съедется в Челябинскую область в начале февраля. ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», расположенный на территории курорта «Банное», примет этап Кубка мира по этому виду спорта.



Мероприятие, на которое приедет более 120 спортсменов из 16 стран сира, состоится 6—7 февраля. Как сообщили в министерстве спорта Челябинской области, атлеты разыграют четыре комплекта наград в параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте среди мужчин и женщин.

На этап в Магнитогорске сборная Россия выставит свой сильнейший состав. В частности, ожидается приезд чемпиона Олимпиады в Сочи Вика Вайлда, обладателя Большого хрустального глобуса в параллельном гигантском слаломе чемпиона мира Андрея Соболева и Игоря Слуева — 21-летнего сноубордиста, который уже успел стать победителем одного из этапов Кубка. Также в «Банном» выступит и двукратный чемпион мира Дмитрий Логинов. У женщин ожидается приезд Натальи Соболевой и 17-летней Софии Надыршиной.

«Готовятся к домашнему этапу Кубка мира и южноуральские спортсмены. Ярослав Степанко из Златоуста является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров. Спортсменка из Миасса Мария Волгина имеет в своем активе победы на первенствах страны»,— добавили в пресс-службе Минспорта региона.

Отметим, что соревнования пройдут с учетом всех противоэпидемических мер. Для присутствия на этапе всем участникам, а также их тренерам и представителям СМИ необходим отрицательный тест на коронавирус. Всего на этап допустят около 2 000 болельщиков.