Лыжник из Златоуста завоевал серебро на Кубке России

Владислав Вечканов в гонке на 15 километров уступил только Сергею Устюгову

Лыжник Владислав Вечканов из Златоуста завоевал серебряную медаль на Кубке России. Спортсмен стал вторым на дистанции в 15 километров свободным стилем на соревнованиях, которые проходили в Кирово-Чепецке. Как сообщили ИА «Первое областное» в Министерстве спорта Челябинской области, в гонке Владислав Вечканов уступил только двукратному чемпиону мира и победителю «Тур де Ски» Сергею Устюгову.



«В этом виде спорта у нас большие традиции, в советское время наши спортсмены регулярно входили в состав сборной страны, выступали на международных соревнованиях. Поздравляю Владислава и его тренеров с успешным выступлением на Кубке России! Региональный Минспорт приложит все усилия для того, чтобы этот результат послужил толчком к новым победам и достижениям»,— отметил исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области Максим Соколов.

Добавим, в 2017 году уроженец Златоуста становился двукратным победителем чемпионата мира среди юниоров. Личными тренерами Владислава Вечканова являются Владимир Котов и Владимир Логинов.