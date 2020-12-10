Любители спорта отмечают Всемирный день футбола

Рассказываем об основных успехах южноуральских команд и игроков.

Ежегодно 10 декабря любители спорта по всему миру отмечают праздник — именно эта дата по решению ООН неформально считается Всемирным днём футбола. Самая популярная игра с мячом на планете стала приобретать свои современные очертания в Англии в XIX веке и постепенно завоевала статус главного вида спорта земли. В России футбол появился в начале XIX века. В 1897 году был зафиксирован матч между «Санкт-Петербургским кружком любителей спорта» («Спорт») и «Василеостровским обществом футболистов». 15 лет спустя, в 1912 году, как сообщает пресс-служба РФС, был основан Всероссийский футбольный союз. В том же году его приняли в ФИФА.



«В первые годы советской власти футболом в стране руководили городские лиги. В 1934 году основана Секция футбола СССР. После окончания Второй мировой войны Секция футбола СССР была принята в ФИФА в 1946 году, в УЕФА — в 1954 году. Позднее Секция футбола СССР была преобразована в Федерацию футбола СССР», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе РФС.

Не чужд футбол и Челябинской области. Несмотря на то что главным видом спорта в регионе считается хоккей, у игры с мячом также есть свои поклонники. Развитие футбол на Южном Урале началось при советской власти. Как отметил в своей книге «Футбол в Челябинске и области» спортивный журналист Игорь Золотарёв, в истории самой популярной игры с мячом в нашем регионе можно отметить несколько команд и имён.

«В Челябинском футболе можно выделить „Динамо“ 30-х годов, „Дзержинец“ конца 40-х, „Локомотив“ 60-х и 80-х годов, „Зенит“ начала 90-х, „Лукойл“ начала нынешнего века, ФК „Челябинск“ в Кубке России — 2009. Много футболистов впоследствии играли на высшем уровне отечественного футбола — Шувалов, Рогов, Линяев, Михин, Шелехов, Копейкин, Мозжухин, Васьковский, Тимофеев, братья Коноваловы, Булатов и другие», — рассказывает Игорь Золотарёв.

Есть и в современной истории южноуральского футбола игроки, которые впоследствии выступали в Российской премьер-лиге. Последний яркий пример — Марат Быстров, казахстанский защитник, который является воспитанником магнитогорского футбола. Там же игрок и начинал свою карьеру, а этим летом подписал контракт с «Ахматом» из Грозного. Накануне вышел в стартовом составе на матч против «Сочи». Всего он провёл за команду из Чечни 12 игр.

Добавим, что сейчас на Южном Урале существует сразу несколько футбольных команд. Самой успешной из них можно назвать ФК «Челябинск», выступающий в Профессиональной футбольной лиге. В сезоне 2019—2020 челябинцы завоевали серебряные медали турнира. В Магнитогорске также есть команда «Металлург», выступающая в третьем дивизионе. В этом году коллектив занял четвёртое место в розыгрыше, а также стал обладателем «Кубка по футболу среди команд третьего дивизиона». В том же турнире от Челябинской области заявлен ашинский «Металлург», ставший в этом году его победителем, миасское «Торпедо», ставшее третьим, коркинский «Шахтёр» и молодёжный состав ФК «Челябинск».