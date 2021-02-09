Лучших шашистов определили на всероссийских соревнованиях в Челябинске

В турнире приняли участие 34 спортсмена из девяти регионов страны

Сильнейшие студенты-шашисты разыграли медали на всероссийских соревнованиях в Челябинске. Старты прошли в учебно-спортивном комплексе УралГУФК, в них приняли участие 34 спортсмена из девяти вузов России. Помимо хозяев турнира из Челябинской области это представители Свердловской и Нижегородской областей, а также Республик Саха (Якутия) и Крым.



Медали первенства в мужском и женском турнирах разыгрывались в семь туров по швейцарской системе с контролем времени восемь минут плюс четыре секунды на ход. Итогом, как рассказали ИА «Первое областное» в министерстве спорта Челябинской области, стали победы крымчанки Елены Михайловской у женщин и представителя Свердловской области Дамира Рысаева у мужчин.

«Кроме личного первенства разыгрывались и медали в командном зачете. Победителем соревнования стала сборная команда Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. В активе команды 35 набранных очков. Вторую строчку разделили два коллектива, набравшие по 31 очку. По дополнительным критериям на втором месте оказалась сборная Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Замкнули тройку призеров представители Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского»,— сообщили в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Отметим, соревнования по шашкам проходили в Челябинске второй год подряд. Участники турнира отметили, что работа судейского корпуса позволила избежать конфликтных ситуаций.