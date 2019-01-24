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/ Лучшие универсальные бойцы России приедут в Челябинск на «Кубок городской думы»

Лучшие универсальные бойцы России приедут в Челябинск на «Кубок городской думы»

Соревнования пройдут с 9 по 10 февраля.
сегодня в 08:30
  |  Спорт

Универсальные бойцы с разных регионов страны приедут в Челябинск, чтобы принять участие во втором всероссийском «Кубке Челябинской городской думы». Соревнования пройдут с 9 по 10 февраля. В них примут участие более 150 спортсменов, среди которых мужчины и женщины 18 лет и старше, а также юноши и девушки.

Помимо хозяев соревнований, подтвердили свое участие представители других субъектов РФ, среди них — Москвы и Санкт-Петербурга, Кемерово, Саратова, Краснодара, Калуги, Омска, Сургута, Тюмени, Екатеринбурга, Кургана и ХМАО. Выступят в челябинском УСК УралГУФК и титулованные бойцы — победители и призеры чемпионатов России, Европы и мира. — рассказали сайту «Первый областной» в министерстве спорта Челябинской области.

Турнир пройдет при поддержке регионального Минспорта, Центра спортивной подготовки Челябинской области, Управления по ФКСиТ г. Челябинска и Челябинской городской думы.

Предварительные поединки начнутся 9 февраля в 10:00 в манеже УралГУФК, в 13:00 запланирован парад открытия. Уже 10 февраля в 10:00 пройдут финальные поединки, а вечером того же дня состоится награждение победителей и призеров.

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