Лучшие на старте — почему нужно смотреть турнир сильнейших легкоатлетов России

Рассказываем о программе и звездах предстоящей спартакиады в Челябинске

Сегодня в Челябинске большое спортивное событие, о котором далеко не все знают. На стадионе имени Елены Елесиной выступят сильнейшие легкоатлеты страны на Всероссийской летней спартакиаде. Южноуральская столица стала одним из немногих регионов, кому доверили право провести состязания по одному из видов спорта главных соревнований года. Изучаем программу турнира и помогаем горожанам разобраться — за кого и когда нужно болеть.

Наконец-таки Всероссийская летняя спартакиада добралась и до Челябинской области. На лучших спортплощадках страны (в основном в Москве и Подмосковье) сильнейшие спортсмены уже разыграли комплекты наград в разных видах спорта. Теперь настала очередь выяснить отношения лучшим легкоатлетам России. В самом массовом и популярном виде спорта в нашей стране. И не где-нибудь, а в Челябинске.

В этой связи нужно сказать спасибо и региональному правительству и местной федерации по легкой атлетике. Им удалось убедить спортивное руководство страны в том, что эти состязания должен принять именно Челябинск. Хотя козыри у них, надо признать, были: богатые традиции королевы спорта на Южном Урале, квалифицированный судейский состав, организаторские способности и личная заинтересованность главы региона сыграли важную роль в том, что эти старты доверили провести нам.

В чем же важность этих стартов? Два года назад Челябинск уже принимал чемпионат России по легкой атлетике. В принципе, нынешние соревнования будут немногим отличаться от тех, что проходили в южноуральской столице в 2020 году. Но статус их гораздо выше. На спартакиаде выступят атлеты, прошедшие жесткое сито отборочных стартов, в том числе и на чемпионате страны. Как результат — в большинстве видов программы сразу состоятся финалы, то есть борьба за медали.

«Я уверена, что соревнования пройдут на высоком уровне. В Челябинске планируют выступить практически все наши лидеры, которые этим стартом закроют непростой сезон. Спортсмены имеют возможность побороться за достаточно большие призовые, что также является стимулом показать в Челябинске высокие результаты», — сообщила и. о. президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова.

В общей сложности на стадионе им. Елены Елесиной выступят около 500 спортсменов более чем из 60 регионов России. Они разыграют 46 комплектов наград.

«К спартакиаде готовится интересная церемония открытия, но не буду выдавать все секреты. Состав участников должен удивить даже искушенного зрителя. Здесь соберутся звезды легкой атлетики, прошедшие жесткий отбор. Это лучшие из лучших — конкуренция будет просто зашкаливать. Не будет никаких квалификационных стартов, спортсмены сразу выйдут на полуфиналы и финалы. Мы постарались сделать так, чтобы зритель за один раз смог увидеть максимальное количество дисциплин, которые будут идти друг за другом», — говорит вице-президент Федерации легкой атлетики Челябинской области Константин Синяков.

В соревнованиях примут участие звезды легкой атлетики, победители и рекордсмены статусных международных и российских турниров. Олимпийскую чемпионку, первую и единственную в мире трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту, многократную чемпионку России Марию Ласицкене зрители увидят 27 августа с 17:20. Поболеть за чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы, единственного спринтера в истории отечественной мужской легкой атлетики, выигравшего медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров, Сергея Шубенкова можно в заключительный день соревнований в вечерней сессии.

Особую поддержку на домашней земле получат южноуральские спортсмены. Главные наши надежды связаны с Василием Мизиновым в спортивной ходьбе на 20 км, чемпионом России по прыжкам с шестом Тимуром Моргуновым и спринтершей на 100 и 200 метров Натальей Комбаровой. Впрочем, могут «выстрелить» и преподнести сюрприз многие другие наши земляки.

Но советуем болельщикам следить не только за выступлениями южноуральских спортсменов. Легкая атлетика — вообще один из немногих видов спорта, где поддержка зрителей нужна всем атлетам. Особенно в секторах для прыжков в высоту, длину и с шестом. Тем более, повторимся, смотреть и переживать будет за кого, столько звезд российской легкой атлетики в Челябинске еще не было. Для вас мы составили расписание финальных соревнований и то, на какие дисциплины нужно обратить внимание в первую очередь. Увидимся на стадионе!

Фото — Всероссийская федерация легкой атлетики

Коллаж — Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)