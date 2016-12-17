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Юлия Липницкая не приедет в Челябинск из-за падения на скользком тротуаре

Юлия Липницкая не приедет в Челябинск из-за падения на скользком тротуаре
фигурное катание , Липницкая , Челябинск , травма
18.12.2016 20:29:20

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21 Декабря 2016, 18:30

Спортсменка будет лечиться до Нового года.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая пропустит Чемпионат России по фигурному катанию. Спортсменка получила серьезную травму, и до Нового года будет лечиться в Москве. Продолжение сезона для Липницкой остается под вопросом.

Чемпионат России по фигурному катанию, который пройдет в Челябинске на грядущей недели, лишился именитой спортсменки. Обладательница олимпийского золота Юлия Липницкая не приедет на Южный Урал. Участие спортсменки в соревнованиях оказалось невозможно из-за нелепо полученной травмы.

– 18 декабря, возвращаясь с тренировки, Юлия упала на скользком тротуаре и получила травму тазобедренного сустава и поясницы. У спортсменки диагностированы ушиб правого тазобедренного сустава и посттравматический артрит крестцово-подвздошного сочленения. Характер травмы исключает участие Липницкой в чемпионате России, так как минимальный срок лечения составляет 14-17 дней, – сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

Отметим, что в ближайшее время Юлия вернется в Москву, где до Нового года будет проходить лечение. Продолжение сезона для Липницкой остается под вопросом. 

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