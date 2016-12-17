Юлия Липницкая не приедет в Челябинск из-за падения на скользком тротуаре

Спортсменка будет лечиться до Нового года.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая пропустит Чемпионат России по фигурному катанию. Спортсменка получила серьезную травму, и до Нового года будет лечиться в Москве. Продолжение сезона для Липницкой остается под вопросом.
Чемпионат России по фигурному катанию, который пройдет в Челябинске на грядущей недели, лишился именитой спортсменки. Обладательница олимпийского золота Юлия Липницкая не приедет на Южный Урал. Участие спортсменки в соревнованиях оказалось невозможно из-за нелепо полученной травмы.
– 18 декабря, возвращаясь с тренировки, Юлия упала на скользком тротуаре и получила травму тазобедренного сустава и поясницы. У спортсменки диагностированы ушиб правого тазобедренного сустава и посттравматический артрит крестцово-подвздошного сочленения. Характер травмы исключает участие Липницкой в чемпионате России, так как минимальный срок лечения составляет 14-17 дней, – сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.
Отметим, что в ближайшее время Юлия вернется в Москву, где до Нового года будет проходить лечение. Продолжение сезона для Липницкой остается под вопросом.