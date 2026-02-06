Лидия Скобликова и еще 65 спортсменов Челябинской области на зимних Олимпиадах

Начиная с 1956 года 18 южноуральских атлетов завоевали 30 золотых медалей

В 2026 году зимняя Олимпиада впервые за семь десятилетий проходит без спортсменов из Челябинской области. Эта историческая пауза — повод оглянуться назад и вспомнить славный путь региона. 66 имен, 45 медалей, 30 побед высшего достоинства и 18 чемпионов — таково наследие Южного Урала на Белых играх, которое начиналось с хоккеиста Виктора Шувалова и легендарной конькобежки Лидии Скобликовой. К открытию XXV Белой олимпиады мы вспоминаем легендарных чемпионов и их вклад в историю мирового спорта.

Впервые дебютировали спортсмены Челябинской области на Олимпийских играх — 1956 в Кортина-д’Ампеццо. В составе советской сборной золотую медаль завоевал хоккеист Виктор Шувалов. Кстати, в этом виде спорта наш регион получил широкое представительство на Белых олимпиадах — 28 воспитанников челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга» защищали цвета советской и российской сборной на главных зимних стартах четырехлетия. Еще восемь девушек выступали в составе женской сборной России.

Хоккей, мужчины (28 участников): Сергей Макаров (2 золота и серебро), Сергей Стариков (2 золота и серебро), Виктор Шувалов (золото), Сергей Бабинов (золото), Вячеслав Быков (2 золота), Сергей Мыльников (золото), Евгений Давыдов (золото), Вячеслав Войнов (золото и серебро), Егор Яковлев (золото и серебро), Никита Нестеров (золото и серебро), Николай Прохоркин (золото), Сергей Гончар (серебро и бронза), Артем Минулин (серебро), Сергей Телегин (серебро), Игорь Варицкий, Равиль Гусманов, Олег Давыдов, Андрей Зуев, Валерий Карпов, Сергей Тертышный, Валерий Иванников, Евгений Малкин, Данис Зарипов, Дмитрий Калинин, Евгений Медведев, Антон Белов, Николай Кулемин, Валерий Ничушкин.

Хоккей, женщины (8 участников): Ольга Пермякова, Александра Вафина, Екатерина Лебедева, Анна Виноградова, Оксана Братищева, Вероника Коржакова, Полина Лучникова, Диана Фархутдинова.

Легендарная конькобежка Лидия Скобликова золотыми буквами вписала свое имя в летопись не только советского, но и мирового спорта. Шесть раз она брала золото Олимпийских игр! Ее выступление на Играх‑1964 в Инсбруке стало триумфальным — четыре старта и четыре победы.

Помимо спортсменки из Златоуста поднимались на олимпийский пьедестал еще три конькобежки. Челябинка Светлана Бажанова завоевала золото в 1994 году, Ольга Фаткулина взяла серебро на домашней Олимпиаде в Сочи, а Татьяна Сидорова в 1964 году стала бронзовым призером на дистанции 500 метров.

Конькобежный спорт (12 участников): Лидия Скобликова (6 золотых медалей), Светлана Бажанова (золото), Ольга Фаткулина (серебро), Татьяна Сидорова (бронза), Анатолий Машков, Анна Саблина, Наталья Полозкова, Елена Тюшнякова, Вадим Саютин, Светлана Кайкан, Екатерина Малышева, Игорь Боголюбский.

В биатлоне нам также есть кем и чем гордиться. Прежде всего уроженцем Уйского района Александром Тихоновым. Легендарный спортсмен на четырех подряд Олимпиадах брал золото в эстафете. В его коллекции есть также серебряная награда. Вместе с ним добились успеха Николай Пузанов из Кыштыма и Владимир Гундарцев из Сатки.

В составе российской сборной успеха добились три наши землячки. Светлана Ишмуратова стала двукратной олимпийской чемпионкой Турина‑2006 (у нее также бронза Солт-Лейк-Сити), брала золото в эстафете ее землячка из Златоуста Наталья Снытина. Две бронзы в активе спортсменки из Магнитогорска Елены Беловой (Кальяновой).

Биатлон (7 участников): Александр Тихонов (4 золота, 1 серебро), Светлана Ишмуратова (2 золота и 1 бронза), Николай Пузанов (золото), Владимир Гундарцев (золото), Елена Белова (2 бронзы), Наталья Снытина (золото), Любовь Белякова.

В разные годы спортсмены Челябинской области были представлены и в других олимпийских видах спорта — фристайле, сноуборде, керлинге, лыжных гонках и шорт-треке. В этих дисциплинах завоевать медали им не удалось, но они были очень близки к этому. Прежде всего это касается Егора Короткова из Трехгорного и Екатерины Ефременковой (Алдошкиной) — в состязаниях по фристайлу и шорт-треку.

Фристайл (6 участников): Егор Коротков, Юлия Ливинская, Елизавета Чеснокова, Анастасия Чирцова, Игорь Омелин, Александра Глазкова.

Сноуборд (1 участник): Полина Смоленцова.

Керлинг (2 участника): Сергей Глухов, Дмитрий Миронов.

Лыжные гонки (1 участник): Александр Кравченко.

Шорт-трек (1 участник): Екатерина Ефременкова.

ИТОГО: 66 участников ОИ от Челябинской области. Они представляют 8 видов спорта — хоккей, конькобежный спорт, биатлон, фристайл, сноуборд, керлинг, лыжные гонки и шорт-трек.

Наибольшее представительство от региона имеют хоккеисты — в главных зимних стартах четырехлетия принимали участие 36 игроков (среди них 28 мужчин и 8 — женщин).

В общей сложности 24 наших земляка становились победителями и призерами Олимпийских игр, в том числе 18 — стали олимпийскими чемпионами. Спортсмены Челябинской области на зимних Олимпийских играх завоевали 45 медалей — 30 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых наград!

Самые титулованные спортсмены Челябинской области: конькобежка Лидия Скобликова (6 золотых медалей), биатлонист Александр Тихонов (4 золотые медали), хоккеисты Сергей Макаров и Сергей Стариков (оба — по 2 золотые и 1 серебряной медали), биатлонистка Светлана Ишмуратова (2 золотые и 1 бронзовая медали).

P. S. Впервые за 70 лет Челябинская область не будет представлена на зимних Олимпийских играх. Из-за санкций МОК по политическим причинам пропускают состязания многие ведущие российские атлеты. Будем считать это некоей паузой. Это не конец истории. Будем верить, что скоро наши спортсмены снова вернутся на главные старты планеты, а пока есть повод еще раз вспомнить наших героев и отметить их спортивные заслуги.

Фото из открытых интернет-источников

Коллаж: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)