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/ Челябинские легкоатлеты готовятся «дать бой» соперникам из столицы

Челябинские легкоатлеты готовятся «дать бой» соперникам из столицы

Команда примет участие в финальных стартах молодежной Спартакиады.
сегодня в 12:00
  |  Спорт

26 июля на стадионе имени Елесиной начнутся соревнования среди молодых легкоатлетов. Защищать честь Челябинской области на четвертой летней Спартакиаде молодежи России будет команда из 20 спортсменов. На поле выйдут лидеры команды — ходоки Василий Мизинов, Алексей Шевчук и Ольга Шаргина, прыгун с шестом Тимур Моргунов и мастер бега на 400 метров Рудольф Верховых.

Составить реальную конкуренцию командам вроде Москвы, Московской области и Краснодарского края очень сложно. Тем не менее, мы постараемся дать им бой. Особые надежды возлагаем на наших ходоков. Ну и, конечно, рассчитываем, что подтвердят свой класс лидеры команды. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель председателя Федерации легкой атлетики Челябинской области Василий Щеренков.

Подробное расписание соревнований доступно здесь. Организаторы приглашают поддержать южноуральских спортсменов. Церемония открытия пройдет 26 июля, начало в 16 часов. На следующий день начнутся старты.

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