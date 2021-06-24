Легкоатлеты-паралимпийцы успешно выступили на чемпионате России

Сборная Челябинской области завоевала в Чебоксарах 29 медалей

Чемпионат России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и нарушением зрения, прошедший в Чебоксарах, стал одним из последних этапов отбора на Паралимпийские игры — 2021 в Токио, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Успешно сдали экзамен спортсмены Челябинской области, завоевавшие в общей сложности на двух стартах 29 медалей, в том числе 10 золотых, 4 серебряные и 15 бронзовых. В первую очередь эти старты важны были для потенциальных участников Паралимпийских игр — 2021. Большой и важный шаг на пути к Токио сделал Алексей Котлов, одержавший победу в беге на дистанциях 200 и 400 метров. Две медали в активе и Анны Сапожниковой: золото в прыжках в длину и серебро в беге на 100 метров.

В соревнованиях среди спортсменов с нарушением зрения достойный результат показал еще один кандидат на участие в Паралимпийских играх — Александр Ширин. Он финишировал вторым в беге на 200 метров. Золото в беге на 100 метров у Александра Новичихина.

Отметим, что победителями соревнований также стали: Виктор Тагиров (метание копья), Ольга Бунина и Мария Абрамова (обе — толкание ядра), Александр Новичихин (бег 100 метров), Алексей Макаров (бег 5000 м) и Леонид Трегубов (метание копья).

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. Кандидатами на участие в соревнованиях являются 11 южноуральских спортсменов.