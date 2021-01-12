Легкоатлеты Челябинска разыграли «Рождественский кубок»

Состязания прошли в новогодние праздники и стали первыми в 2021 году



Челябинские спортсмены разыграли «Рождественский кубок» по легкой атлетике. Студенческие соревнования, ставшие первыми стартами в регионе в 2021 году, прошли 5 и 6 января в манеже УралГУФК. Всего, как сообщили ИА «Первое областное» в министерстве спорта Челябинской области, старты собрали более 300 участников со всего региона, а также из Кургана, Тюмени и Нижнего Тагила.



«Основная борьба разворачивалась в личном первенстве в беговых и технических видах легкоатлетической программы. Интересные соревнования развернулись в секторе для прыжка с шестом у мужчин, где в стартовом протоколе подтвердилось 13 спортсменов. Победители и призеры в личном первенстве были награждены медалями и грамотами Минспорта Челябинской области»,— добавили в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Отметим, этими соревнованиями Челябинская область присоединилась к Декаде спорта. Само мероприятие прошло с учетом регламента Роспотребнадзора и Минспорта России. Добавим, старты в рамках Декады спорта и здоровья организованы с целью популяризации физической культуры по всей стране.