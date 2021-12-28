Легкоатлет Василий Мизинов установил новый рекорд мемориала Родионовой по спортивной ходьбе в Челябинске

Участник Олимпийских игр побил собственное же достижение на дистанции 5 км — 18:25

Сегодня, 28 декабря, в учебно-спортивном комплексе УралГУФК завершился XXII мемориал Елены Родионовой по спортивной ходьбе. В них приняли участие сильнейшие южноуральские легкоатлеты, в том числе участник Олимпийских игр Василий Мизинов. Ему удалось одержать уверенную победу на дистанции 5 км, установив при этом рекорд соревнований, преодолев ее за 18 минут и 25 секунд, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Эти традиционные соревнования сильнейших южноуральских ходоков и гостей уральского региона имеют большую историю и традиции. Они, как правило, проводились в начале года и открывали новый спортивный сезон. В этот раз 22-й по счету мемориал организаторы решили провести в канун Нового года. В свою очередь это позволило заявиться на турнир сильнейшим челябинским ходокам, которые на сегодняшний день занимают лидирующие позиции в стране.

В дневной части соревнований состоялись заходы среди юношей и девушек младшей и средней возрастной групп. А вечером на старт 5-километровой дистанции вышли сильнейшие южноуральские ходоки.

Особенно интригующей обещала стать борьба среди женщин. Юлия Халилова, Александра Симакова, Кристина Любушкина, Екатерина Петрова и Ольга Шаргина в равной степени могли претендовать на победу. А ведь были еще и Кристина Мавлетова и Дарья Чернова, способные побороться за высокие места.

В первой половине дистанции обозначилось лидерство восьми спортсменок, а за 1 км до финиша борьбу за победу повели три спортсменки. Здесь сказались бойцовские качества победительницы первенства Европы этого года Юлии Халиловой. Подопечная Елены Сайко, грамотно распределив силы по дистанции за круг до финиша предприняла финишный спурт, который соперницы подхватить не сумели.

«У нас подобралась хорошая и сильная команда. Поэтому и здесь не ясно было, кто одержит победу — все девочки примерно равны по силам. Наверное, где-то за круг до финиша поняла, что могу выиграть турнир. И все равно на всякий случай оборачивалась назад, потому что было ощущение, что меня вот-вот догонят», — призналась после финиша корреспонденту ИА «Первое областное» Юлия Халилова.

А в мужских состязаниях борьбы не получилось. Здесь вне конкуренции был самый титулованный и опытный челябинский ходок, участник Олимпийских игр-2021 Василий Мизинов. Наш земляк с первых метров дистанции захватил лидерство, и с каждым кругом его только увеличивал, наращивая темп. В итоге соперников он опередил на круг, в том числе и партнера по команде Дмитрия Грамачкова, еще одного призера первенства Европы. Но куда важней для самого Мизинова была не победа, а то, что ему удалось обновить собственный же рекорд соревнований, улучшив его на 5 секунд.

«Ставить рекорды всегда приятно, это немного повышает самооценку. Эти старты стали как бы хорошей контрольной тренировкой, возможностью узнать, на что способен в сегодняшнем состоянии организм, может ли он бороться с быстрыми секундами. Через месяц в Сочи стартует зимний командный чемпионат страны. Буду готовиться теперь к нему. И надеяться на положительный ответ от международной федерации легкой атлетики по поводу получения нейтрального статуса на следующий сезон», — сообщил Василий Мизинов в блиц-интервью после финиша.

Отметим и других призеров соревнований. У мужчин им стали Дмитрий Грамачков и Кирилл Грудкин, занявшие соответственно второе и третье места. Серебро у женщин завоевала Александра Симакова, бронза у Кристины Любушкиной.

«У нас подросла хорошая и талантливая молодежь и теперь южноуральская команда ходоков является одним из лидеров в стране. Возможно, на этом мемориале не такие высокие результаты показали девочки, но было любопытно смотреть за их тактической борьбой на дистанции. В очном противостоянии они решали свои задачи. Василий Мизинов подтвердил, что находится в отличной физической готовности и готов штурмовать любые высоты. Надеемся, ему удастся закрепить успех на предстоящем чемпионате России и сможет выступать на международных стартах», — подвел итог соревнованиям старший тренер Челябинской области по спортивной ходьбе Александр Колесников.