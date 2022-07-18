Легионеры магнитогорского «Металлурга» присоединятся к команде 20 июля

В составе «сталеваров» выступают канадцы Эдди Паскуале, Брендэн Лайпсик, Филипп Майе и Джош Карри

«Паскуале и Карри уже в Магнитогорске. 20 июля прилетают Лайпсик и Майе»,

— рассказал Сергей Ласьков.