Хоккеисты магнитогорского клуба «Металлург» вратарь Эдди Паскуале и форварды Брендэн Лайпсик, Филипп Майе и Джош Карри присоединяться к команде в ближайшее время, сообщает ТАСС, ссылаясь на вице-президента магнитогорского клуба Сергея Ласькова.
Нападающий «Металлурга» Лайпсик стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ. В 24 матчах он забил 11 голов. Майе стал лучшим ассистентом и бомбардиром плей-офф. В его активе 13 голевых передач. Эдди Паскуале выступал в прошлом сезоне за «Локомотив».
«Паскуале и Карри уже в Магнитогорске. 20 июля прилетают Лайпсик и Майе», — рассказал Сергей Ласьков.
Отметим, что сегодня 18 июля состоялся первый сбор команды, а с 19 по 23 число хоккеисты будут проходить медицинские тесты и начнутся первые тренировки. Часть межсезонья «Металлург» проведет в Минске — сборы в столице Беларуси пройдут с 24 июля по 4 августа.
В августе команду ждут три турнира: с 9 по 12 августа состоится Мемориал Ивана Ромазана, с 16 по 20 августа «Магнитка» сыграет в Нур-Султане, а с 24 по 27 августа — в Челябинске.
Напомним, что чемпионат КХЛ 2022/23 стартует для магнитогорской команды 1 сентября в Москве. В матче за Кубок Открытия «Металлург» сыграет против ЦСКА. Регулярный чемпионат продлится до 26 февраля. Планируется, что команды проведут в нем по 68 матчей. Розыгрыш Кубка Гагарина пройдет с 1 марта по 29 апреля 2023 года.
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