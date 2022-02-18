Сегодня, 18 февраля, в спортивном корпусе ДПШ отечественная звезда баскетбола, двукратный серебряный призер чемпионатов мира Михаил Михайлов провел мастер-класс для воспитанников челябинских спортшкол, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Челябинской области.
В выходной день во втором туре полуфинального раунда XXI первенства России по баскетболу среди юниоров до 19 лет воспитанник златоустовской баскетбольной школы Михаил Александрович Михайлов провел обучающий мастер-класс для молодых баскетболистов. Михаил имеет богатый российский и международный тренерский опыт.
Отметим, что Михаил Михайлов является двукратным серебряным призером чемпионатов мира (1994, 1998), серебряный (1993) и бронзовый (1997) призер чемпионатов Европы, чемпион СНГ (1992), двукратный чемпион России (2001, 2002), трехкратный чемпион Испании (1998—2000).
Напомним, что в прошлом году легенды отечественного баскетбола Владимир Дячок и Захар Пашутин провели мастер-класс для челябинских игроков.
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