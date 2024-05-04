Ледовый дворец «Уральская молния» более трех месяцев будет закрыт для посещений

В челябинском спорткомплексе начали плановую разморозку льда

Более трех месяцев челябинский ЛД «Уральская молния» будет закрыт для посещений. Технические службы арены приступили к плановой разморозке льда. Комплекс всех профилактических работ планируется завершить к середине августа, сообщила корреспонденту Первого областного пресс-служба ЛД «Уральская молния».

«В «Уральской молнии глобальное потепление. Технические службы приступили в разморозке льда. Будут проводиться профилактика и ремонт холодильных установок. Подготовку к новому сезону пройдет все технологические системы», — опубликовала пост в соцсетях пресс-служба ЛД «Уральская молния», прикрепив фотографию арены.

Таким образом, практически на все лето будут закрыты сеансы массового катания на льду «Уральской молнии». Ожидается, что покататься на коньках в современном спорткомплексе можно будет в конце августа — начале сентября. Точная дата еще не определена и зависит от погодных условий в регионе.