Кусинский район примет финал сельской спартакиады «Золотой колос»

Летние спортивные игры пройдут в Челябинской области в 47‑й раз

В Кусе все готово к проведению финальных соревнований областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос». Они в Челябинской области пройдут в 47‑й раз и соберут сильнейших атлетов с сельских территорий региона. С 15 по 17 августа на четырех спортивных объектах Кусы пройдут состязания по семи видам спорта, сообщает региональная дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).

В сельских областных спортивных играх «Золотой колос» примут участие только жители муниципальных районов Челябинской области, успешно выступивших на зональных соревнованиях.

В финале Игр-2025 пройдут состязания по семи видам спорта. Откроют турнир руководители команд по стрельбе из пневматической винтовки. Также пройдут соревнования по волейболу, гиревому и городошному спорту, легкой атлетике, футболу и перетягиванию каната.

Основными площадками состязания станут стадионы «Рубин» и «Труд», ФСК «Олимп», а также Дворец культуры и спортивный зал МБОУ СОШ № 9. Торжественный парад открытия Игр состоится 15 августа в 14:00 часов на стадионе «Труд» в Кусе.

Возрастное ограничение: 0+