Кубок Первого канала по хоккею впервые проведут в Новосибирске

За трофей поборются сборные России, Беларуси и Казахстана, четвертая команда‑участник еще не определена

Хоккейный турнир национальных сборных «Кубок Первого канала» впервые проведут в Новосибирске. К такому решению пришли в Федерации хоккея России. Уже известны три команды — участницы турнира из четырех. За трофей поборются национальные команды из России, Беларуси и Казахстана, сообщает информационный портал «Новости ОТС Новосибирска» (otstv.ru).

На турнире в столице Сибири выступит сборная «Россия 25», компанию ей составят команды Беларуси и Казахстана. В настоящее время ФХР ведет переговоры по четвертому участнику.

«Новосибирск заслужил принять турнир у себя. Ведь это один из старейших хоккейных регионов страны, который остается центром развития нашего вида спорта. В городе и области замечательные болельщики. Благодаря им на трибунах великолепная атмосфера, каждый год обновляются рекорды посещаемости молодежных турниров, на которые приходит больше 10 тысяч человек», — сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Традиционный Кубок Первого канала проводится с 1967 года. Ранее он проходил в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. Глава ФХР Владислав Третьяк рассказал, что планировалось провести турнир в Ярославле, но город не смог принять его. Другим кандидатом был Нижний Новгород, но там к декабрю может быть не закончена реконструкция ледовой арены. Таким образом, Новосибирск станет самым восточным местом проведения Кубка Первого канала.