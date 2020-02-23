Кубок мира по фристайлу выиграли спортсмены из Швеции

Российские спортсмены остались без наград.

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Спортсмены из Швейцарии взяли главные награды Кубка мира по фристайлу, который состоялся в Миассе на базе горнолыжного комплекса «Солнечная долина». Золотые медали получили Фанни Смит и Марк Бишофебергер.

День финальных заездов открыли губернатор Челябинской области Алексей Текслер, президент Федерации фристайла России Алексей Курашов и президент Нацпарка спорта и туризма «Тургояк» Олег Сиротин.

«Добро пожаловать в Челябинскую область, на Южный Урал! Четвертый год подряд мы принимаем в "Солнечной долине" Кубок мира по фристайлу. Для многих участников эти склоны уже стали родными. Кто-то приехал сюда впервые. Мы одинаково рады приветствовать и новичков турнира и признанных звезд фристайла! Желаю всем участникам быстрых спусков и уверенности в собственных силах, а болельщикам — ярких эмоций и хорошего настроения», — поприветствовал участников и зрителей соревнования Алексей Текслер.

По итогам заездов стало ясно, что российские спортсмены остались без медалей. Но это не сломило боевой дух, в том числе и южноуральца Игоря Омелина.

«Хороший заезд получился, боевой. Жаль, немного не хватило для того, чтобы выйти в полуфинал. Шансы были, но небольшая ошибка не позволила выиграть свой заезд. Отдельные слова благодарности хотел бы сказать нашим болельщикам. Очень приятно выступать в такой обстановке, когда тебя так поддерживают. Впереди у меня чемпионат России, который пройдет здесь же, на "Солнечной долине". Буду ставить перед собой задачу победить», — подчеркнул Игорь Омелин.

Второе место среди женщин заняла Мариэль Берже-Саббатель из Франции, третье — Даниэль Майер, спортсменка из Германии. Среди мужчин серебро получил Кевин Друри, спортсмен из Канады, который шел перед Марком Бишофебергером до самого финиша, бронза досталась французу Арно Боволента.