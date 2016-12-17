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Челябинск лишился финала Кубка Мира по конькобежному спорту

Челябинск лишился финала Кубка Мира по конькобежному спорту
Финал , Кубка Мира по конькобежному спорту , Челябинск , скандал
23.12.2016 10:10:42

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22 Декабря 2016, 18:30

Международный союз конькобежцев перенес соревнования из-за допингового скандала.

Финал Кубка Мира по конькобежному спорту пройдет не в Челябинске. Такое решение Союз конькобежцев принял после второго доклада Антидопингового агентства. При этом члены Союза по достоинству оценили усилия, приложенные челябинскими организаторами.

Вчера в Швейцарии Международный союз конькобежцев принял решение о переносе финала Кубка Мира по конькобежному спорту из Челябинска в другую страну. Соревнования должны были пройти с 10 по 12 марта 2017 года. Решение было принято после публикации второй части доклада Ричарда Макларена и Всемирного антидопингового агентства, которым он руководит.

— Во втором докладе Макларена содержалось критическое количество доказательств, указывающих на вину спортсменов. По этой причине, в центре внимание будут не атлеты и спорт, а различные скандалы, обвинения и противоречия. Челябинские организаторы готовились к мероприятию с присущим энтузиазмом, профессионализмом и преданностью делу, однако вышеуказанные причины делают невозможным оценить по достоинству приложенные усилия и провести соревнования на Южном Урале, — сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

Напомним, в конце июля после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, в котором были упомянуты сведения о подмене допинг-проб в российском спорте, международный олимпийский комитет принял ряд решений. Сотрудники Минспорта были лишены аккредитаций на Олимпиаду в Рио, презумпция невиновности российских спортсменов в отношении допинга была поддержана, было решено проверить допинг-пробы российских участников ОИ в Сочи, международным федерациям по всем зимним видам спорта было поручено заморозить подготовку ко всем крупным турнирам в России. Под угрозу попали в том числе финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске и юниорский Чемпионат мира по хоккею в Челябинске и Магнитогорске.

Фото: rsport.ru

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