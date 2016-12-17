Челябинск лишился финала Кубка Мира по конькобежному спорту

Международный союз конькобежцев перенес соревнования
из-за допингового скандала.
Финал Кубка Мира по конькобежному спорту пройдет не в Челябинске. Такое решение Союз конькобежцев принял после второго доклада Антидопингового агентства. При этом члены Союза по достоинству оценили усилия, приложенные челябинскими организаторами.
Вчера в Швейцарии Международный союз конькобежцев принял решение о переносе финала Кубка Мира по конькобежному спорту из Челябинска в другую страну. Соревнования должны были пройти с 10 по 12 марта 2017 года. Решение было принято после публикации второй части доклада Ричарда Макларена и Всемирного антидопингового агентства, которым он руководит.
— Во втором докладе Макларена содержалось критическое количество доказательств, указывающих на вину спортсменов. По этой причине, в центре внимание будут не атлеты и спорт, а различные скандалы, обвинения и противоречия. Челябинские организаторы готовились к мероприятию с присущим энтузиазмом, профессионализмом и преданностью делу, однако вышеуказанные причины делают невозможным оценить по достоинству приложенные усилия и провести соревнования на Южном Урале, — сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев.
Напомним, в конце июля после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, в котором были упомянуты сведения о подмене
Фото: rsport.ru