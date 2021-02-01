Кубок Губернатора по дзюдо в 20-й раз остался на Южном Урале

Итоги масштабного турнира подвели руководители областной и европейской федераций

В Челябинске в минувшие выходные прошел Кубок Губернатора региона по дзюдо — одно из самых статусных соревнований в календаре борцов этого вида спорта. Сборная Южного Урала не нарушила традицию и выиграла домашний турнир, завоевав в общей сложности 12 медалей, три из которых — золотые.



Южноуральцы на Кубке Губернатора Челябинской области одержали достойную победу, считает заместитель главы региона и президент областной федерации дзюдо Виктор Мамин. По его словам, спортсменам помогла поддержка домашних трибун. Как итог — сборная региона обогнала остальные команды по золотым и серебряным медалям. Виктор Мамин выразил уверенность, что победный импульс южноуральские дзюдоисты сохранят на весь 2021 год.

«Больше всех из наших запомнился Ренат Саидов, выступил очень красиво, уверенно. Он достойно провел свои схватку и в принципе все соревнования. Лично я доволен его выступлением и тем, что нам удалось их провести в это непростое время, начав год с такого позитива и для дзюдо, и для спортсменов в целом»,— подчеркнул Виктор Мамин.

Челябинский турнир очень важен как для самих спортсменов, так и для областной федерации дзюдо, считает президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик. Спортивный функционер заявил, что Кубок Губернатора провели несмотря на связанные с пандемией организационные сложности, однако по итогу дзюдоисты получили возможность пообщаться друг с другом и показать свой уровень мастерства.

«Очень важны эти соревнования, потому что они первые для новой команды федерации дзюдо области. Это люди, которые неравнодушны к тому, что происходит в спорте. Задачи стоят большие, как и ответственность, в последнее время мы не видели на высоком уровне спортсменов из Челябинской области, а задача стоит — именно Олимпиада. Эти соревнования — первый шаг к тому, чтобы навести порядок и поддержать спортсменов Челябинской области на их пути к Олимпийским играм»,— подчеркнул Сергей Соловейчик.

Напомним, по итогам турнира сборная Челябинской области одержала победу в командном зачете. Точку в соревнованиях поставил капитан южноуральской команды Ренат Саидов, выигравший золото в весовой категории свыше 100 килограммов. Он же и получил заветный трофей. Добавим, за всю историю турнира кубок ни разу не покидал пределы Челябинской области.