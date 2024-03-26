Кубок губернатора Челябинской области по горным лыжам пройдет под новым девизом

У традиционных состязаний появился слоган «Связь поколений — здоровый образ жизни»

В ближайшую субботу, 30 марта, на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится Кубок губернатора Челябинской области по горным лыжам и сноуборду. В этом году соревнования пройдут в 21-й раз под девизом «Связь поколений — здоровый образ жизни». Отличительная их особенность в том, что наряду со взрослыми в состязаниях участвуют дети, сообщают организаторы мероприятия.

«Это мероприятие — это семейный фестиваль, который проходит под девизом — „Связь поколений — здоровый образ жизни“. В нем могут принять участие дети и взрослые. Фестиваль пройдет в теплой и дружественной атмосфере: будет работать парк развлечений с поп-корном и сладкой ватой, ярмарка, ростовые куклы, аниматоры, диджей, ведущий, интерактивные площадки для детей и взрослых», — сообщает пресс-служба ГЛК «Солнечная долина».

В программе фестиваля — несколько видов. Начнут состязания дети в различных возрастных категориях. Они определят победителей и призеров в турнирах по сноуборду и горным лыжам. Затем состоится церемония открытия соревнований, после которой на старт выйдут участники Кубка губернатора Челябинской области.

В заездах на сноубордах и горных лыжах принимают участие команды-любители: представители исполнительной власти регионального и местного уровня, коммерческих предприятий, банковской сферы, средств массовой информации. При этом будут определены победители как в личном, так и командном первенстве.