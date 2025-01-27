Крытый спорткомплекс «Арена-Челябинск» возведут к концу 2025 года

Уникальный объект рассчитан на 3000 зрителей, аналогов в стране ему нет

Стали известны окончательные сроки строительства «Арены-Челябинск» — уникальный крытый футбольно-легкоатлетический комплекс будет открыт в конце 2025 года. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер журналистам, посетив площадку строительства спорткомплекса. По словам главы региона, подобных объектов в России нет, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Крытый футбольно-легкоатлетический комплекс станет визитной карточкой региона. К такому мнению пришел глава региона, ознакомившись с ходом строительства спортивного объекта. Это будет первый в стране манеж такого масштаба: под сводами арены разместится полноразмерное футбольное поле 100×64 метра. Спорткомплекс рассчитан на 3000 зрителей.

«Таких масштабов объектов легкоатлетических нет в стране. Что отмечала и Федерация легкой атлетики — мы с коллегами на связи. Здесь будут проводиться официальные соревнования, очень удобные условия для зрителей. Абсолютно современный объект, плюс рядом будут тренировочные футбольные поля — хорошие условия для тренировок как детских, так и профессиональных команд города», — заметил губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что в Челябинске уже есть современные и хорошие спорткомплексы для занятий легкой атлетикой. Среди них, например, манеж УСК УралГУФК и стадион имени Елены Елесиной. Ежегодно на этих объектах проводятся статусные легкоатлетические соревнования. Однако появление крытого манежа с 400‑-метровой дорожкой — это шаг в будущее. Ведущие легкоатлеты региона смогут здесь полноценно тренироваться, комплекс позволит проводить и соревнования в зимний период времени.

Строительство «Арены-Челябинск» ведется в густонаселенном районе — на пересечении улиц Университетской Набережной и Молодогвардейцев.

Отметим, что в России на данный момент есть несколько крытых футбольных манежей с полноразмерным футбольным полем. Так, например, такие объекты есть в Красноярске, Иркутске, Новосибирске — городах с суровым климатом и долгой зимой. В этих городах проводят матчи чемпионата России профессиональные команды. Однако такие объекты чисто футбольные. «Арена-Челябинск» будет располагать и легкоатлетическими дорожками по всему периметру комплекса, это и делает ее уникальной.