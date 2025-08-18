Красноармейский округ одержал победу на областных сельских играх «Золотой колос»

Финальные старты соревнований прошли в городе Кусе

В Кусинском муниципальном округе завершились 47-е по счету областные летние сельские игры «Золотой колос». В этом году они были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и собрали команды из 22 районов Челябинской области. Победу в общем зачете одержали спортсмены из Красноармейского муниципального округа, серебро и бронза достались атлетам из Аргаяшского и Кунашакского округов, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).

В течение всего лета лучшие сельские спортсмены Челябинской области боролись за награды в различных дисциплинах и видах спорта. С 15 по 17 августа в городе Кусе завершился финальный блок сельских игр.

Здесь прошли состязания по волейболу, гиревому и городошному спорту, легкой атлетике, футболу и перетягиванию каната. Главными площадками в проведении соревнований стали обновленный стадион «Труд», стадион «Рубин», ФСК «Олимп», Дворец культуры и спортзал школы № 9.

Открыли финал сельских игр «Золотой колос» первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров, и. о. замминистра спорта региона Виталий Якушев и глава Кусинского муниципального округа Юрий Лысяков.

В командном зачете победу одержали представители Красноармейского муниципального округа. Второе и третье места заняли спортсмены из Аргаяшского и Кунашакского округов соответственно. В пятерке сильнейших также оказались команды Еткульского и Сосновского округов.