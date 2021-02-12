Коркинские хоккеисты стали победителями «Золотой шайбы» в младшей возрастной группе

Второе место завоевала команда «Таганай» из Златоуста, бронза на счету «Снежинских волков»

В Троицке завершились соревнования младшей возрастной группы хоккейного турнира «Золотая шайба». Сильнейшая команда 2010–2011 года рождения определилась в групповом этапе. За медали сражались четыре клуба — «СШ по хоккею» из Коркино, «Таганай» из Златоуста, «Снежинские волки» и «Юниор» из Троицка.



Победителями стали молодые спортсмены «СШ по хоккею» из Коркино. Они выиграли три из трех встреч и заработали восемь очков. Суммарно коркинские хоккеисты забросили семь шайб, пропустив при этом две. Две из трех встреч команда «СШ по хоккею» выиграла в основное время, а в матче с троицким «Юниором» все решилось в серии буллитов.

Серебряные медали «Золотой шайбы» в категории «2010–2011 год рождения» достались ХК «Таганай» из Златоуста. В финальном турнире они проиграли только будущим чемпионам со счетом 1:2, разгромив «Юниор» 6:1 и обыграв «Снежинских волков» 3:1. По итогу златоустовские хоккеисты забросили десять шайб, пропустили четыре и стали обладателями серебряных медалей.

Третье место на турнире заняли «Снежинские волки». Молодые хоккеисты заработали три очка, выиграв одну встречу — у «Юниора». За весь турнир снежинцы забили четыре гола, пропустив при этом семь. Четвертое место занял «Юниор». В активе троицкой команды один балл, заработанный в серии буллитов в «СШ по хоккею» и три заброшенные шайбы при 11 пропущенных.





Напомним, турнир «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова проходит в Троицке с 26 января по 26 февраля. На льду сражаются городские и сельские команды 2006–2007, 2008–2009 и 2010–2011 годов рождения. В этом году соревнования посвящены 90-летию комплекса ГТО.