Коркинские хоккеисты представят регион в финале Всероссийского турнира «Золотая шайба»

Спортсмены выиграли областные состязания сельских команд среди юношей 12—13 лет

В Троицке подведены итоги областных соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» среди сельских команд юношей 2009—2010 годов рождения. В турнире приняли участие 152 спортсмена из восьми команд области. Победителем стала хоккейная команда из Коркино, которая представит Челябинскую область на всероссийском финале турнира, сообщает региональный Минспорт.

В финальном этапе хоккейного областного турнира «Золотая шайба» команды сыграли между собой в один круг. Сильнейшей командой среди юношей 2009—2010 годов рождения стала ХК «СШ по хоккею» из Коркино. Серебряные медали завоевал «Молот» из Чебаркуля, а замкнул тройку призеров клуб «Майнер» из Верхнеуральска.

Организаторы турнира наградили и отличившихся игроков индивидуальными призами. Так, лучшим вратарем был признан Святослав Филатов («Майнер»), защитником — Ринат Алимов («СШ по хоккею», Коркино), нападающим — Илья Уралев («Молот») и бомбардиром — Артемий Бухарин («СШ по хоккею», Коркино).

Таким образом, победители областного турнира получили право представлять Челябинскую область на финальных всероссийских соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба» среди сельских команд юношей 2009—2010 годов рождения. Этот турнир пройдет с 1 по 8 февраля в городах Салават и Ишимбай в Республике Башкортостан.