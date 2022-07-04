Копейский спортсмен победил в международной велогонке в Испании

Вячеслав Полозов выступал в соревнованиях в нейтральном статусе

Копейский велогонщик Вячеслав Полозов стал победителем престижной велогонки, прошедшей в Испании. Он пришел к финишу первым в гонке-критериуме на 40 км с 8 промежуточными финишами на 8-м Мемориале Josep Segu. Россиянин выступал в соревнованиях в нейтральном статусе, представляя одну из местных испанских команд, сообщает министерство спорта Челябинской области.

Престижная велогонка завершилась вчера, 3 июля, в Испании. В гонке-критериуме необходимо было преодолеть 40-километровую дистанцию с 8 промежуточными финишами. За каждый круг давалось определенное количество очков. Наш земляк набрал их больше всех и таким образом стал победителем соревнований, в которых участвовали как профессионалы, так и спортсмены-любители.

«Вячеслав входит в состав сборной России. Вместе с командой они готовились к гонке под Барселоной. Когда началась специальная военная операция, выезд спортсменам на родину оказался закрыт. Чтобы не терять форму, их отправили выступать за испанские клубы в нейтральном статусе»,— сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» президент региональной федерации велоспорта Игорь Ивашин.

Вячеслав Полозов занимается велоспортом с 8 лет. И уже имеет достаточный международный соревновательный опыт. Именно поэтому его успех не стал для Игоря Ивашина неожиданным. По словам специалиста, каждый год талантливые российские велогонщики выигрывают международные гонки. Впереди копейского спортсмена ждет спартакиада Минспорта РФ, которая пройдет в конце августа в Санкт-Петербурге.